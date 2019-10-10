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    ماكرون يدين وبشدة العدوان التركي على شمال سوريا

    06:34 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    ماكرون يدين وبشدة العدوان التركي على شمال سوريا

    إيمانويل ماكرون

    القاهرة (مصراوي)

    أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بشدة العدوان التركي على الأكراد في شمال سوريا.

    وفي أول تعليق له على العدوان، قال ماكرون في مؤتمر صحفي في مدينة ليون الفرنسية: "أدعو تركيا إلى وضع حد لذلك بأسرع وقت ممكن."

    وأكد أن أولوية المجتمع الدولي هي محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والإرهاب.

    وحذر من أن تركيا تخاطر بمساعدة داعش على "إعادة بناء الخلافة" وخلق "خطر إنساني لملايين الناس."

    الاجتياح التركي إيمانويل ماكرون فرنسا سوريا

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