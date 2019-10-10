ليتوانيا تدعو حلف الناتو إلى مزيد من الدعم لمجالها الجوي

روكله (ليتوانيا) - (د.ب.أ):

دعت ليتوانيا حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى تقديم دعم أكبر للدفاع عن مجالها الجوي وذلك خلال الزيارة التي قامت بها وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور إلى البلاد اليوم الخميس.

وعقدت كرامب-كارنباور محادثات مع نظيرها الليتواني رايموندا كاروبليس والرئيس جيتاناس نوسيدا.

وقال كاروبليس في روكله ، حيث يتمركز أكثر من 500 جندي ألماني على بعد 100 كيلومتر من الحدود الروسية كجزء من مهمة للناتو في دول البلطيق: "تحدثنا في المقام الأول عن الدفاع الجوي فيما يتعلق بحماية هذه الوحدة القتالية".

وقالت كرامب-كارنباور التي تعد خليفة محتملة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "لقد تم الإعلان عن هذه الرغبة".

ونشر الحلف الغربي ألف جندي في كل من ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا ، وكذلك في بولندا، ردًا على تزايد حدة التوتر مع روسيا ، بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

وتحظى ألمانيا بدور قيادي في ليتوانيا.

وتسعى الدول الثلاث جميعها إلى شراء أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى وتدعو إلى إقامة أنظمة دفاع جوي تابعة لحلف الناتو بشكل دائم في المنطقة.

ومن المقرر أن تتوجه كرامب-كارنباور إلى إستونيا ولاتفيا غدا الجمعة ، قبل أن تعود إلى برلين.