زعيم حزب البديل اليميني: الحياة اليهودية تنتمي لألمانيا

برلين - (د ب أ):

صرح رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض بأن الحياة اليهودية تنتمي لألمانيا.

وأكد يورج مويتن اليوم الخميس في بيان صحفي: "الحياة اليهودية في ألمانيا تعد جزءا أساسيا من هويتنا وستظل دائما كذلك... نحن بصفتنا البديل لأجل ألمانيا سوف ندافع عن هذه الحياة اليهودية في مواجهة أعدائها بكل طاقتنا".

وكان مسلح يبلغ من العمر 27 عاما، حاول أمس تنفيذ مذبحة بين العشرات داخل معبد مدينة هاله. وقالت دوائر أمنية إن الرجل، واسمه شتيفان ب.، من ولاية سكسونيا-أنهالت، أراد اقتحام المعبد لتنفيذ هدفه، ولكنه فشل في ذلك.

ويواجه الشاب الألماني اتهاما بقتل شخصين، وإصابة اثنين آخرين، على الأقل، أمام المعبد وكذلك بمطعم تركي صغير"دونر كباب" قريب من المعبد.

وكان وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية اعتبر حزب البديل مشاركا في المسؤولية عن الهجوم المسلح على المعبد اليهودي بمدينة هاله، وقال الوزير يواخيم هيرمان: "إنهم أولئك المستخدمون للعنف المخيفون الذين يجب علينا أن نحمي أنفسنا منهم، وهناك آخرون أيضا يضرمون حرائق فكرية، وهناك في الآونة الأخيرة بعض ممثلي حزب البديل الذين لفتوا الأنظار إليهم بشكل سافر".