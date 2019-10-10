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    رابطة إسلامية تدين الهجوم على المعبد اليهودي في هاله بأشد العبارات

    05:16 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    رابطة إسلامية تدين الهجوم على المعبد اليهودي في هاله بأشد العبارات

    هجوم المعبد اليهودي

    ماجدبورج/هاله (ألمانيا) - (د ب أ):

    أدانت رابطة الجمعيات الإسلامية في ولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا الهجوم الإرهابي على المعبد اليهودي بمدينة هاله الواقعة بالولاية بأشد العبارات.

    وجاء في بيان الرابطة نشره موقع "فيسبوك" اليوم الخميس: "إننا مذعورون ومستاؤون من الجرائم الإرهابية الجبانة".

    وأشار البيان إلى أن الهجوم على المعبد اليهودي الذي راح ضحيته شخصان، بصفة خاصة، أصاب الجمعيات بحالة صدمة.

    وأضافت الرابطة: "إننا نقيم الهجوم في يوم العطلة اليهودية بأنه هجوم إرهابي ذا دوافع سياسية... هناك إرهابيون يسعون لإحداث شقاق بالمجتمع وينقلون الكراهية والعنف لمواطنينا".

    وناشد مجلس إدارة الرابطة جميع المواطنين في ألمانيا التصدي للتطرف اليميني.

    المعبد اليهودي ولاية سكسونيا فيسبوك الإرهاب
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