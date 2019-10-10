البرلمان الروماني يصوت بسحب الثقة من الحكومة

بوخارست - (د ب أ):

صوت البرلمان الروماني، اليوم الخميس، لصالح سحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا.

وجاء تصويت البرلمان استجابة لطلب سحب الثقة الذي تقدمت به ستة أحزاب معارضة ضد دانسيلا، متهمة إياها بعدم الكفاءة، إضافة إلى اخفاق الحكومة في ضخ استثمارات على الصعيد العام.

ومن المقرر أن تقوم دانسيلا بأعمال رئيس الوزراء، وبصلاحيات مقيدة، لحين تشكيل حكومة جديدة. ولن يسمح لها، على سبيل المثال، بإصدار مراسيم عاجلة.

ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان سحب الثقة من دانسيلا من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة، أم أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستنجح في تشكيل حكومة جديدة بدعم من نواب البرلمان الذين انفصلوا عن حزب دانسيلا، الديمقراطي الاجتماعي.

وجرى التصويت بسحب الثقة من رئيسة الوزراء، بدعم أساسي من الحزب الليبرالي القومي الروماني، المقرب من الرئيس كلاوس يوهانيس.

يأتي سحب الثقة من حكومة دانسيلا في وقت تنتظر فيه المفوضية الأوروبية من بوخارست اقتراح شخصية أخرى لشغل منصب مفوض أوروبي، وهو المنصب المستحق لرومانيا وفقا للوائح المفوضية.

ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان من حق دانسيلا ترشيح هذه الشخصية بصفتها قائمة بأعمال رئيس الوزراء.

وكانت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي رفضت التصديق على تعيين روفانا بلومب، مرشحة دانسيلا، مفوضة أوروبية، وذلك بسبب ممارسات مشبوهة تتعلق بتمويل حملتها الانتخابية.

وبحسب تقارير إعلامية، رفضت الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، هي الأخرى الشخصية التي اقترحتها دانسيلا بدلا عن بلومب، وهو دان نيكا.