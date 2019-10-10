"قسد" تشعل النفط للتشويش على الطائرات والمدفعية التركية

دمشق - (د ب أ):

أشعلت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) خزانات معبأة بالنقط في مدينة تل أبيض للتشويش على الطيران والمدفعية التركية.

وقال مصدر في قوات الشرقية التابعة للجيش الوطني السوري المعارض ، طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس إن "قوات قسد أشعلت أكثر من 20 خزانا معبأة بالنفط الخام إضافة لإطارات السيارات للتشويش على الطائرات والمدفعية التركية".

وأضاف المصدر: " قصفت المدفعية التركية مقرات للوحدات الكردية في مدينة تل أبيض وقرى شرق المدينة بعد رصد تحركات لعناصر الوحدات الكردية ".

وأكد المصدر أن دفعات من فصائل المعارضة تدخل غداً الجمعة الاراضي السورية من منطقة تل ابيض".

وفي محافظة الحسكة ، قالت مصادر في محافظة الحسكة " قصفت المدفعية التركية قرى ومزارع قرب بلدة الدرباسية غرب مدينة القامشلي كما تعرضت قرى تل أرقم وتل حلف غرب مدينة راس العين لقصف مدفعي تركي ".