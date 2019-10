ترامب يجدد تهديده لتركيا بعقوبات قاسية حال لم تلتزم بالقواعد

القاهرة (مصراوي)

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراته وتهديداته الخميس بأنه سوف يفرض عقوبات قاسية على تركيا حال لم تلتزم بالقواعد، في عدوانها على الأكراد في شمال سوريا.

وغرد ترامب يقول إن تركيا تخطط لهجومها على الأكراد منذ زمن طويل، و"أنهم يقاتلون هناك للأبد،" مضيفا أن الولايات المتحدة ليس لها جنود بالقرب من المنطقة التي تعتدي عليها تراكيا.

وقال ترامب: "أحاول أن أنهي الحروب التي لا نهاية لها. أتحدث إلى الجانبين. البعض يريدوننا أن نرسل عشرات الآلاف من الجنود إلى المنطقة ونبدأ حربا جديدة.

"تركيا عضو في الناتو. اخرون يقولون ابق بعيدا، ودع الأكراد يخوضون معاركهم (حتى بمساعدتنا المالية). أقول أضرب تركيا ماليا وبالعقوبات بشدة إذا لم يلتزمواب القواعد! أرقب عن كثب."

وكانت تركيا قد بدأت عدوانها على شمال سوريا يوم الأربعاء بعد أيام من تراجع القوات الأمريكية بعيدا عن الحدود.

وأدان أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري الأمريكي الرئيس دونالد ترامب لفتحه الطريق أمام التوغل التركي وتخليه عن أكراد سوريا الذين كانوا حلفاء أوفياء للولايات المتحدة في قتال داعش بسوريا.

أعلن عضوان بارزان في الكونجرس أنهما بصدد التقدم بمشروع قانون لفرض عقوبات قاسية على تركيا، تشمل الرئيس رجب طيب أردوغان وكبار قادة البلاد.

ووصف ترامب الأربعاء العدوان التركي بأنه "فكرة سيئة" وقال إنه لا يؤيده. وأضاف أنه يتوقع من تركيا حماية المدنيين والأقليات الدينية ومنع حدوث أزمة إنسانية، كما كانت قد وعدت.

وسيجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخميس لبحث الوضع في سوريا بناء على طلب الدول الأوروبية الخمس الأعضاء: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا. كما يجتمع وزراء الخارجية العرب يوم السبت لبحث العدوان التركي.

