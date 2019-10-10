السودان: المجلس السيادي يُعيّن رئيسًا للقضاء ونائبًا عامًا للبلاد

القاهرة- (مصراوي):

أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان قرارًا بتعيين نعمات عبدالله محمد خير رئيسًا للقضاء، وتاج السر علي الحبر علي نائبًا عامًا، خلال اجتماع عُقِد الخميس بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وقال المتحدث باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، إن القرار تم بموجب الوثيقة الدستورية بعد إيداعها لدى وزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية السودانية (الجازبتا)، مضيفا أن المجلس يكون بهذا القرار قد طوى صفحة شغلت الشارع السوداني منذ فترة .

وأوضح الفكي أن رئيس القضاء والنائب العام سيشرعان بعد توليهما مناصبهما في تكوين المجالس المعنيّة، لممارسة مهامها في اختيار مجلس القضاء في الفترة القادمة وفق جدول زمني محدد كما سيباشران مهامهما في التصدى لقضايا الفساد وغيرها.