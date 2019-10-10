باكستان: لسنا مستعدون لخوض سباق التسلح الإقليمي

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل اليوم الخميس أن باكستان ليست مستعدة للانضمام إلى أي سباق تسلح في منطقة جنوب آسيا.

وقال فيصل - في بيان صحفي أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية - " إننا نحث العالم على الامتناع عن دفع منطقة جنوب آسيا إلى سباق التسلح، باكستان تعرف جيدا كيف تدافع عن نفسها".

وأشار المتحدث الباكستاني إلى أن التركيز الرئيسي لحكومة إسلام آباد الحالية ينصب على تنمية الشباب والتعليم والصحة ، كما أعرب عن قلقه إزاء حظر التجول غير المحدود وانتهاكات حقوق الإنسان الصارخة في كشمير، وقال "باكستان تطالب برفع جميع أنواع القيود ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم كشمير".

وذكر أن باكستان تثير قضية كشمير والوضع الراهن فيها على كل منصة، وقال " نحن مصممون على حل هذه المسألة وفقًا لإرادة الأشخاص المحاصرين في الإقليم".

كما رحب فيصل أيضًا بزيارة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لأزاد جامو وكشمير ، وأعرب عن أمله في عرض الفظائع التي تم ارتكابها في كشمير للعالم في أقرب وقت.