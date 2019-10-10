  • عاجل:لا صحة لإعادة المحاكمة.. الهجرة تصدر بيانًا بشأن المهندس المصري بالسعودية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    العدوان التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    التلفزيون التونسي يعلن إجراء مناظرة بين مرشحي الرئاسة الجمعة

    02:14 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    التلفزيون التونسي يعلن إجراء مناظرة بين مرشحي الرئاسة الجمعة

    قيس سعيد ونبيل القروي

    تونس (أ ش أ)

    أعلن التلفزيون الرسمي التونسي إجراء مناظرة تلفزيونية غدا الجمعة بين مرشحي الرئاسة، قيس سعيد ونبيل القروي.

    وقال مدير البرمجة والاتصال بالتلفزيون التونسي إلياس الجراية - في تصريح إذاعي اليوم الخميس - إن المناظرة ستجرى غدا في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

    وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في 15 سبتمبر الماضي، قد أسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي تمكن من حصد 6ر15% من أصوات الناخبين.

    ومن المقرر أن يخوض القروي وسعيد جولة إعادة يوم الأحد المقبل.

    هذا المحتوى من

    Asha
    قيس سعيد نبيل القروي التلفزيون التونسي تونس انتخابات تونس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان