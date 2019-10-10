التلفزيون التونسي يعلن إجراء مناظرة بين مرشحي الرئاسة الجمعة

تونس (أ ش أ)

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي إجراء مناظرة تلفزيونية غدا الجمعة بين مرشحي الرئاسة، قيس سعيد ونبيل القروي.

وقال مدير البرمجة والاتصال بالتلفزيون التونسي إلياس الجراية - في تصريح إذاعي اليوم الخميس - إن المناظرة ستجرى غدا في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في 15 سبتمبر الماضي، قد أسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي تمكن من حصد 6ر15% من أصوات الناخبين.

ومن المقرر أن يخوض القروي وسعيد جولة إعادة يوم الأحد المقبل.