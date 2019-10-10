وزير خارجية ألمانيا يعرب لنظيره التركي عن تحفظه على العدوان التركي على سوريا

برلين (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، لنظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، هاتفيا، عن تحفظ برلين على العملية العسكرية التي بدأتها أنقرة ضد الأكراد المسلحين في سورية.

وغردت الخارجية الألمانية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، في إشارة للاتصال الهاتفي بين ماس وأوغلو، قائلة إن الوزير الألماني عبر عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش)، في سوريا مرة أخرى،" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

وكان ماس أدان العملية العسكرية أمس الأربعاء "بأشد العبارات"، ودعا تركيا إلى وقف الهجوم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهد للعملية العسكرية أمس بغارات جوية، ثم توغلت القوات البرية أيضا في شمال سوريا.

وتزعم تركيا أن عدوانها يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية، حيث تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.