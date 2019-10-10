المفوضية الأوروبية ترفض عدوان تركيا على شمال سوريا

القاهرة (مصراوي)

قالت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أنه يتعين على تركيا أن تأخذ في الاعتبار مسعاها للانضمام للاتحاد الأوروبي وما يتطلبه ذلك من الالتزام بالسياسة الخارجية للاتحاد وأبدت رفضها مجددا للعدوان التركي على شمال سوريا، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم المفوضية في إفادة صحفية قولها إن "الانضمام للاتحاد الأوروبي يتطلب من كل المرشحين إلزام أنفسهم بالسياسة الخارجية للاتحاد... وفي هذا السياق إذا كانت تركيا جادة في طموحها (للانضمام لعضوية الاتحاد) فهذا هو المسار الذي يتعين عليها أن تسلكه".