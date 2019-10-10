انفجار قرب مطار بالنمسا وإصابة 5

لينس، النمسا (د ب أ)

أصيب 5 أشخاص جراء انفجار اليوم الخميس بالقرب من مطار مدينة لينس النمساوية.

وذكرت الشرطة أن الانفجار وقع بعيد الساعة الثامنة صباح اليوم في صالة إحدى المؤسسات العاملة في التخلص من النفايات، ببلدة هورشينج، القريبة من مدينة لينس.

ولم يعرف سبب الانفجار على وجه التحديد حتى الآن. وحسب الشرطة فقد أصيب خمسة اشخاص اثنان منهم إصابتاهما خطيرة.

وهرعت 13 سيارة إطفاء لمكان الحادث.