تونس: القروي وسعيد في مناظرة تلفزيونية قبل جولة الإعادة

تونس (د ب أ)

أعلن مصدر من الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي أنه سيشارك يوم غد الجمعة في المناظرة التلفزيونية مع منافسه قيس سعيد، وذاك غداة الافراج عنه أمس الاربعاء من سجنه في المرناقية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) اليوم الخميس إن القروي أكد مشاركته في المناظرة، بعد أن كان التلفزيون الرسمي وجه طلبا إلى إدارة حملته.

وقال متحدث باسم التلفزيون الرسمي إن "القناة الوطنية" جاهزة لتنظيم المناظرة بين المرشحين بعد أن تعذر ذلك في السابق بسبب تواجد القروي في السجن.

وكان القروي غاب بسبب إيقافه أيضا عن المناظرات التي أجريت قبل الدور الأول وحضرها 25 مرشحا للرئاسة.

وأفرجت أعلى محكمة أمس عن قطب الاعلام والاشهار نبيل القروي والذي كان موقوفا منذ 23 أغسطس الماضي للتحقيق معه في قضايا ترتبط بتهرب ضريبي وغسيل أموال.

وأعلن المحامي عن هيئة الدفاع عماد بن حليمة لـ(د. ب. أ) في وقت سابق أن الهيئة تقدمت بقضية استعجالية منذ أول أمس الثلاثاء ، وقبل الافراج عن القروي، لدى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المقرر الأحد المقبل.

وسبب الدعوى أن القروي لم يتسن له إدارة حملته الانتخابية ولم يحظ بمبدأ تكافؤ الفرص مثل منافسه قيس سعيد.

وقال المتحدث باسم المرشح الرئاسي حاتم المليكي اليوم إن طلب التأجيل لمدة أسبوع هو في مصلحة المرشحين الاثنين من أجل أن يتسنى لهما تقديم برامجهما الانتخابية في مدة زمنية معقولة لأكثر عدد ممكن من الناخبين في البلاد.

ويتوقع أن تعلن المحكمة قرارها في وقت لاحق اليوم.

ويبدأ الاقتراع للانتخابات الرئاسية للناخبين التونسيين في الخارج اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جرينيتش مع فتح أول مكتب اقتراع في سيدني الاسترالية، والذي يوافق الساعة الثامنة صباحا من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

ويفترض أن تنتهي الفترة الانتخابية وتسليم السلطة إلى الرئيس الجديد في أجل دستوري لا يتجاوز يوم 25 أكتوبر الجاري مع الأخذ بعين الاعتبار فترة الطعون في النتائج الأولية.

وكان رئيس البرلمان محمد الناصر استلم منصب الرئاسة مؤقتا إبان وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو الماضي ما عجل بإجراء انتخابات مبكرة في أجل لا يتجاوز 90 يوما.