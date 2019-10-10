إيران تنشر قوات تدخل سريع على حدود العراق

طهران- (د ب أ):

أعلن قائد الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسن كرمي، نشر وحدات للتدخل السريع في المنافذ الحدودية الأربعة مع العراق من أجل توفير أمن الزوار.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الايرانية عن كرمي قوله، الخميس: "إننا نلاحظ كثافة كبيرة في عبور الزوار من المنافذ الحدودية الأربعة (مهران وشلمجة وجذابة وخسروي) للمشاركة في مراسم اربعينية الأمام الحسين".

وأضاف أنه "منذ منتصف ليلة الاربعاء/الخميس لغاية الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (6:30 بتوقيت جرينتش) عبر 100ألف زائر من منفذ مهران إلى العراق مما يشير إلى زيادة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي".

وحول جهود قوات التدخل السريع للاسراع في عبور الزوار وتوفير الأمن لهم نظرا للكثافة الكبيرة في عددهم أضاف كرمي أن "قوات التدخل السريع التابعة للوحدات الخاصة منتشرة الآن في المنافذ الحدودية الاربعة لتوفير الامن لزوار اربعينية الامام الحسين".

وبشأن الأوضاع على الحدود قال كرمي: "لحسن الحظ لم يكن هناك اي تهديد ومشكلة أمنية حتى هذه اللحظة".