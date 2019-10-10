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    تركيا تواصل عدوانها على سوريا وتسيطر على "أهداف محددة"

    10:23 ص الخميس 10 أكتوبر 2019
    تركيا تواصل عدوانها على سوريا وتسيطر على "أهداف محددة"

    وزارة الدفاع التركية

    أنقرة- (د ب أ):

    أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، استمرار عدوانها على شمال سوريا وسيطرتها على "أهداف مُحددة".

    وقالت الوزارة إن العدوان الذي أطلقت عليه "نبع السلام" مُستمر بنجاح منذ أمس الأربعاء، برًا وجوًا، وتمت السيطرة على الأهداف الأولية المُحددة، حسبما نقلت الأناضول.

    وكانت مصادر متواترة أفادت بأن قوات تركية خاصة بدأت التوغل في محيط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي بشمال سوريا دون أي مقاومة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي أخلت جميع نقاطها على الحدود السورية التركية.

    وزارة الدفاع التركية سوريا أنقرة تركيا

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