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    استطلاع: أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين يريدون عزل ترامب

    10:15 ص الخميس 10 أكتوبر 2019
    استطلاع: أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين يريدون عزل ترامب

    ترامب

    واشنطن-(د ب أ):

    كشف استطلاع للرأي عن أن أكثر من نصف ناخبي الولايات المتحدة يرغبون في عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة "فوكس نيوز" أن 51 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أبدوا رغبتهم في عزل ترامب وإقصائه من منصبه، بزيادة 9 نقاط مقارنة بشهر يوليو.

    في المقابل، أبدى 40 بالمائة رفضهم لذلك ، مقابل 45 بالمائة في يوليو.

    وشمل الاستطلاع عينة من 1003 ناخب مسجل وجرى خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر مع هامش خطأ أقل أو أكثر من 3 نقاط مئوية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

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