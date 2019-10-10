استطلاع: أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين يريدون عزل ترامب

واشنطن-(د ب أ):

كشف استطلاع للرأي عن أن أكثر من نصف ناخبي الولايات المتحدة يرغبون في عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة "فوكس نيوز" أن 51 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أبدوا رغبتهم في عزل ترامب وإقصائه من منصبه، بزيادة 9 نقاط مقارنة بشهر يوليو.

في المقابل، أبدى 40 بالمائة رفضهم لذلك ، مقابل 45 بالمائة في يوليو.

وشمل الاستطلاع عينة من 1003 ناخب مسجل وجرى خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر مع هامش خطأ أقل أو أكثر من 3 نقاط مئوية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.