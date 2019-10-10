إصابة وزير الأمن الإندونيسي بجروح في عملية طعن نفذها "متطرف"

جاكرتا- (أ ف ب):

أصيب وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو، الخميس، بجروح في عملية طعن نفذها "متطرف بايع تنظيم الدولة الإسلامية" في منطقة بانتن كما أعلن المتحدث باسم الشرطة.

وقال ديدي براسيتيو "اقترب شخص منه وهاجمه. وأصيب ويرانتو وقائد الشرطة المحلي بجروح" مشيرا إلى توقيف رجل وامرأة.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية عناصر أمن يعتقلون الشخصين أمام جامعة محلية بعد الهجوم على ويرانتو (72 عاما).

وأعلن المتحدث باسم مستشفى بركاه أن ويرانتو أصيب "بطعنتين عميقتين" لكنه لم يفقد الوعي وحالته مستقرة مؤكدا أنه قد ينقل إلى العاصمة جاكرتا وقد يحتاج إلى جراحة".