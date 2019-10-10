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    المرصد السوري: القوات التركية لم تحقق أي تقدم بري شرق الفرات

    10:10 ص الخميس 10 أكتوبر 2019
    المرصد السوري: القوات التركية لم تحقق أي تقدم بري شرق الفرات

    الجيش التركي

    القاهرة- (د ب أ):

    أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية لم تحقق أي تقدم في مناطق شرق الفرات بشمال سوريا، وذلك بعد الهجمات التي شنّتها أنقرة أمس الأربعاء.

    وذكر المرصد أنه رصد "فشل الهجوم البري التركي على جميع المحاور التي حاولت القوات التقدم إليها ضمن المنطقة الممتدة من شرق نهر الفرات وصولاً إلى غرب نهر دجلة".

    وأوضح أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والمجالس العسكرية الأخرى تمكنت من صد الهجمات التي شنتها القوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور تل أبيض ورأس العين والمالكية وقرى بريف عين العرب (كوباني) والدرباسية ومحاور أخرى في المنطقة، ولم يتمكن المهاجمون من تحقيق أي تقدم.

    وأشار إلى أن الاشتباكات توقفت حوالي الساعة الثالثة فجر اليوم الخميس، لتسود حالة من الهدوء الحذر على جبهات القتال.

    وذكرت أن هذا الهدوء الحذر يشهد استقدام قوات قسد لتعزيزات عسكرية جديدة إلى الشريط الحدودي.

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