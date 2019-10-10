اليوم.. الإعلان عن جائزة نوبل للأداب لعاميّ 2018 و2019

ستوكهولم- (د ب أ):

تعلن الأكاديمية السويدية اليوم الخميس الفائزين بجائزة نوبل للآداب لعامي 2018 و2019 .

وسيتم الإعلان عن ذلك الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت جرينتش).

وكان الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الآداب للعام الماضي قد تأجل بعد فضيحة مزاعم سوء سلوك جنسي أحدثت ارتباكا في أروقة الأكاديمية السويدية وأدت لاستقالة عدد من أعضاء مجلس الأكاديمية.

وكان هناك 194 مرشحا للجائزة في 2018، بينما تلقت الأكاديمية 189 مقترحا لعام 2019.

ولا تنشر الأكاديمية قائمة المرشحين، كما تجعل المداولات سرية وذلك منذ 50 عاما.

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرونه سويدية (908 آلاف دولار).



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