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    نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي بومبيو وإسبر في واشنطن

    07:32 ص الخميس 10 أكتوبر 2019
    نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي بومبيو وإسبر في واشنطن

    وزير الدفاع السعودي يلتقي بومبيو

    واشنطن - (د ب أ):

    أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان صباح اليوم الخميس، أنه التقى بكل من وزير الخارجية والدفاع الأمريكيين مايك بومبيو ومارك إسبر.

    وقال الأمير خالد في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سررت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي اليوم، حيث تم التأكيد عـلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وبحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي".

    وفي تغريدة أخرى قال: "التقيت اليوم بوزير الدفاع الأمريكي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأكدنا على التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار".

    جدير بالذكر أن هذه هي ثاني زيارة يقوم بها الأمير خالد بن سلمان للولايات المتحدة خلال أقل من شهرين.

    خالد بن سلمان مايك بومبيو مارك إسبر السعودية

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