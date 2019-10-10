وفدان أمريكي وصيني يلتقيان اليوم في واشنطن لإنهاء جمود المفاوضات التجارية

واشنطن - (د ب أ):

يجتمع وفدان تجاريان من الولايات المتحدة والصين اليوم الخميس في واشنطن لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الجمود في المفاوضات الأمريكية الصينية.

ومن المقرر أن يلتقي وفد صيني برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه، مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين في محاولة جديدة لإنهاء حرب تجارية تهدد النمو الاقتصادي العالمي.

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع أن القضايا المطروحة للنقاش تشمل نقل التكنولوجيا عنوة، وحقوق الملكية الفكرية والزراعة.

وتجري المحادثات وسط توقعات ضئيلة بحدوث انفراجة.

وأرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي زيادة في الرسوم الجمركية على الصين كانت مقررة أول أكتوبر إلى منتصف الشهر، بينما تراجعت الصين عن فرض رسوم على واردات لحم الخنزير وفول الصويا وأعفت بعض المنتجات الكيميائية من رسوم إضافية.