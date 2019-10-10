"الدفاع التركية" تعلن قصف 181 هدفًا في شمال سوريا

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء، قصف 181 هدفًا، بعد نحو ثماني ساعات من بدء عدوانها العسكري شمالي سوريا.

قالت الوزارة إن القوات البرية التركية دخلت سوريا شرقي نهر الفرات رفقة "الجيش الوطني السوري" الموالي لتركيا الذي تشكل الأسبوع الماضي.

ولم تذكر الوزارة موقع تلك القوات، إلا أن شبكة "تي آر تي" الرسمية، قالت إن الهجوم البري في بلدتي تل أبيض وراس العين بدأ عبر أربعة طرق منفصلة.

وشنت تركيا وفصائل من الجيش الوطني المتحالفة مع أنقرة في وقت سابق الأربعاء هجومًا بريًا شمال شرقي سوريا، وسط تنديد عربي وعالمي واسع النطاق.