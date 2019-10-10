المسماري ينفي اسقاط مليشات طرابلس طائرة للجيش الليبي

طرابلس (د ب أ)

نفى الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، المزاعم التي أوردتها وسائل إعلام موالية لمليشات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا بشأن إسقاط طائرة حربية للجيش في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وقال اللواء احمد المسماري في مؤتمر صحفي للمسماري، نشره موقع ليبيا 24، إن دفاعات الجيش الوطني أسقطت طائرة كانت تقوم بتصوير تحركات الجيش في العزيزية.

وأضاف أن "مرحلة الحسم ما هي إلا مسألة وقت فقط".

وتابع المسماري أن سلاح الجو الليبي نفذ عدة ضربات ناجحة، مستهدفا عدة مواقع تتمركز فيها قوات الوفاق في محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المسماري إن كل محاور القتال تشهد اشتباكات قوية وعنيفة خاصة في محور العزيزية، مؤكدًا أن الجيش الوطني يقاتل من أجل استقرار البلاد ومن أجل تأمين مستقبل أبنائه.

واستطرد إن المعركة فى ليبيا أمنية وليست سياسية.

يشار إلى أن ليبيا تشهد منذ شهر ابريل الماضي صراعا مسلحا بين بالجيش الوطني الليبي ومليشيات تابعة لحكومة طرابلس.