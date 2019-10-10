  • عاجل:العدوان التركي على سوريا.. (تغطية مباشرة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاجتياح التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    المسماري ينفي اسقاط مليشات طرابلس طائرة للجيش الليبي

    12:22 ص الخميس 10 أكتوبر 2019
    المسماري ينفي اسقاط مليشات طرابلس طائرة للجيش الليبي

    أحمد المسماري

    طرابلس (د ب أ)
    نفى الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، المزاعم التي أوردتها وسائل إعلام موالية لمليشات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا بشأن إسقاط طائرة حربية للجيش في وقت سابق اليوم الأربعاء.

    وقال اللواء احمد المسماري في مؤتمر صحفي للمسماري، نشره موقع ليبيا 24، إن دفاعات الجيش الوطني أسقطت طائرة كانت تقوم بتصوير تحركات الجيش في العزيزية.

    وأضاف أن "مرحلة الحسم ما هي إلا مسألة وقت فقط".

    وتابع المسماري أن سلاح الجو الليبي نفذ عدة ضربات ناجحة، مستهدفا عدة مواقع تتمركز فيها قوات الوفاق في محاور جنوب العاصمة طرابلس.

    وقال المسماري إن كل محاور القتال تشهد اشتباكات قوية وعنيفة خاصة في محور العزيزية، مؤكدًا أن الجيش الوطني يقاتل من أجل استقرار البلاد ومن أجل تأمين مستقبل أبنائه.

    واستطرد إن المعركة فى ليبيا أمنية وليست سياسية.

    يشار إلى أن ليبيا تشهد منذ شهر ابريل الماضي صراعا مسلحا بين بالجيش الوطني الليبي ومليشيات تابعة لحكومة طرابلس.

    الجيش الليبي أحمد المسماري ميليشيات طرابلس خليفة حفتر

    الخبر التالى:

    عضوان بارزان في الكونجرس يعدان عقوبات على أردوغان وقادة تركيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان