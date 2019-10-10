مصادر محلية:تدمير لواء تابع لقسد في ريف الرقة الشمالي السوري

دمشق (د ب أ)

دمر الجيش التركي أبرز مقرات قوات سورية الديمقراطية (قسد) قرب بلدة تل الحمام في ريف الرقة الشمالي السوري.

وقالت مصادر محلية في بلدة تل الحمام لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "قصف الجيش التركي بـ 16 صاروخاً مقر لواء فياض الشبلي في مزرعة الرشيد 25 كيلومترا جنوب مدينة تل أبيض، وتم تدمير مقر اللواء بشكل كامل".

وأكدت المصادر أن عددا من سيارات الإسعاف توجهت إلى مقر اللواء، ولم يعرف عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في القصف الذي طال المقر".

ويعتبر لواء فياض الشبلي أبرز الألوية العسكرية التابعة لقوات سورية الديمقراطية، وكان لها دور كبير في تحرير مدينة الرقة وكان يعرف ب لواء صقور الفرات .