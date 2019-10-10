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    بعد عدوان تركيا على سوريا.. أمير قطر يبحث مع أردوغان العلاقات الاستراتيجية

    12:20 ص الخميس 10 أكتوبر 2019
    بعد عدوان تركيا على سوريا.. أمير قطر يبحث مع أردوغان العلاقات الاستراتيجية

    الشيخ تميم بن حمد بن خليفة

    واشنطن (د ب أ)

    أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد ساعات من عدوان تركي على سوريا.

    وقالت وكالة الأنباء القطرية إن بن خليفة ناقس مع اردوغان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين "الشقيقين" وسبل دعمها وتعزيزها.

    وناقش الشيخ تميم مع أردوغان، أيضا آخر التطورات الإقليمية والدولية.

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