الخميس.. الخارجية الأمريكية بواشنطن تستضيف "عملية وارسو"

واشنطن (أ ش أ)

تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان المعروفة باسم "عملية وارسو" غدًا الخميس على مدار يومين.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، إلى أن موضوع اجتماعات هذه المجموعة سيكون هو "المرأة والسلام والأمن" استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1325.

ومن المقرر أن يتحدث غدًا الخميس - خلال هذه اللقاءات - كلًا من ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالخارجية الأمريكية ومارسين برزيديز وكيل وزارة الخارجية للسياسة الشرقية والدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الإنمائي من وزارة الخارجية البولندية، وفي يوم الجمعة من المزمع مشاركة كل من إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الرئيس الأمريكي، إضافة إلى برايان هوك المستشار الخاص لوزيرة الخارجية وديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.

يذكر أن عملية وارسو هي مبادرة تشترك فيها كل من الولايات المتحدة وبولندا للتصدي للتهديدات المستمرة للسلام والأمن ومعالجة القضايا الاستراتيجية طويلة الأجل في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت فرق العمل الخاصة بهذه العملية اجتماعاتها لمعالجة الأولويات الاستراتيجية المشتركة وتستضيف اجتماعاتها عدد من الدول هي الولايات المتحدة وبولندا وكوريا الجنوبية والبحرين ورومانيا.