رائد الفضاء الإماراتي يجري أول بث حي من محطة الفضاء الدولية

دبي - (د ب أ):

أجرى رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري اليوم الثلاثاء بثا حيا مع المحطة الأرضية بدبي من على متن محطة الفضاء الدولية وهو يرتدي زيه الوطني الجلباب الإماراتي (الكندورة).

ونشر مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي صورتين للمنصوري وهو يرتدي الكندورة ويلف رأسه بالغترة الخليجية (العصامة)، في مشهد يحدث لأول مرة على متن المحطة الفضائية.

وقال المنصوري في البث "رسالتي للجمهور ..أن على كل فرد منا أن يضع أمامه هدفاً محدداً ويسعى لتحقيقه"، مضيفا "سأسخر كل شيء تعلمته بالفضاء لخدمة وطني الإمارات ومستعد للعودة مرة ثانية لمحطة الفضاء لإجراء المزيد من التجارب".

وكان المنصوري قد وصل للفضاء فجر يوم الخميس الماضي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز أم أس 15" منطلقا من محطة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان برفقة رائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوتشكا ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير.

ويتواصل المنصوري بشكل دوري مع المهندسين الإماراتيين الموجودين بالمحطة الأرضية الرئيسة في مركز محمد بن راشد في دبي ومحطة التحكم الأرضية في موسكو التابعة لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" لمراجعة كافة التجارب العلمية والروتين اليومي وإرسال الصور والفيديوهات خلال تواجده على متن محطة.

ويجري المنصوري خلال رحلته 16 تجربة علمية بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) ووكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وتتنوع التجارب بين الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية، ومن بينها تجارب لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان داخل المحطة مقارنة بالتجارب التي أجريت على الأرض، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها هذا النوع من الأبحاث على شخص من المنطقة العربية.