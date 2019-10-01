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    حريق كبير يدمر مبنى داخل بمطار هواري بومدين بالجزائر

    11:14 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    حريق كبير يدمر مبنى داخل بمطار هواري بومدين بالجزائر

    مطار هواري بومدين بالجزائر

    الجزائر - (د ب أ):

    اندلع حريق هائل مساء اليوم الثلاثاء بمطار هواري بومدين بالجزائر مما أسفر عن تدمير أحد المباني.

    وأورد موقع "النهار أونلاين" الإخباري الجزائري أن الحريق التهم كامل المبنى، الذي يقع قبالة القاعة الشرفية القديمة للمطار، بحسب مصادر متطابقة.

    وأظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب وهي تتطاير من المبنى إلى خارجه، كما كشفت اللقطات المصورة كيف كانت النيران تتصاعد من حين لآخر، رغم محاولات إطفائها، بسبب تواجد مواد سريعة الاشتعال داخل المبنى، مثل قارورات الغاز الملحقة بأجهزة التكييف.

    الجزائر مطار هواري بومدين حريق

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