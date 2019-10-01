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    تراجع صادرات إيران من النفط خلال الشهر الماضي

    10:26 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    تراجع صادرات إيران من النفط خلال الشهر الماضي

    علم ايران

    نيويورك - (د ب أ):

    تراجعت صادرات إيران من النفط الخام والمتكثفات النفطية المسجلة خلال سبتمبر الماضي إلى أقل مستوى لها منذ يوليو 2016، في الوقت الذي يحيط فيه الغموض بأسطول إيران من ناقلات النفط بسبب العقوبات الأمريكية وهو ما يجعل تقييم الصادرات الإيرانية على نحو دقيق أمر صعب.

    وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي شحنات صادرات النفط والمتكثفات النفطية الإيرانية المسجلة خلال الشهر الماضي تراجع إلى 171 ألف برميل يوميا، مقابل 392 ألف برميل خلال أغسطس الماضي و230 ألف برميل خلال يوليو الماضي.

    وأضافت الوكالة أن الصين عادت مجددا لتصبح المشتري الرئيسي للنفط الإيراني.

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