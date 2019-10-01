جيمي كارتر يكمل عامه الـ95 ليصبح أطول الرؤساء الأمريكيين عمرًا

واشنطن - (أ ش أ):

احتفل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، اليوم الثلاثاء، ببلوغه عامه الـ95، ليصبح أطول الرؤساء الأمريكيين عمرًا في تاريخ بلاده.

وكان كارتر ـ الرئيس رقم 39 للولايات المتحدة ـ قد تولى الرئاسة بين عامي 1977 و1981 وما زال مقيما بولاية جورجيا الأمريكية.

وولد كارتر في عام 1924 ونشأ في فترة الكساد العالمي في عشرينيات القرن الماضي، وشارك في القوات البحرية الأمريكية كضابط بحري خلال الحرب العالمية الثانية، وقد عانى بعض المتاعب في المشي بعد جراحة أجريت له في شهر مايو الماضي، لكنه ما زال نشيطا ويشارك في برامج مركزه الرئاسي الذي أسسه مع زوجته روزالين في أطلانطا عام 1982، وما زال يلقي المحاضرات ويشارك في أعمال إنسانية.

وأصبح كارتر خلال فصل الربيع الماضي الرئيس الأمريكي الأطول عمرا في تاريخ بلاده حيث تجاوز جورج بوش الأب الذي توفي في عام 2018.

كما تبلغ روزالين زوجته من العمر 92 عاما وهي واحدة من أطول السيدات الأول السابقات عمرا، وقد تزوجت من الرئيس جيمي كارتر قبل 73 عاما.