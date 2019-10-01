القضاء التونسي يحفظ تهمة التآمر على أمن الدولة ضد وزير داخلية سابق

تونس - (د ب أ):

أعلنت محكمة تونسية اليوم الثلاثاء حفظ تهمة التآمر على أمن الدولة ضد وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي ورجل الأعمال المعروف شفيق جراية وقيادات أمنية.

كما يخضع للتحقيق أيضا في قضية التآمر منذ آيار/مايو عام 2017 صابر العجيلي مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب وعماد عاشور مدير المصالح المختصة، بقرار من النيابة العسكرية.

وشغل ناجم الغرسلي منصب وزير الداخلية في 2015 ثم عين سفيرا لتونس في المملكة المغربية في فبراير 2016 قبل إنهاء مهامه في أكتوبر 2017 ولم يعرف مكان تواجده منذ ذلك الوقت.

وشفيق جراية رجل أعمال معروف في تونس وله صلات قوية بجهات سياسية في ليبيا محسوبة على السياسي الإسلامي عبد الحكيم بالحاج.

وقال المحامي فيصل الجدلاوي عضو هيئة الدفاع عن شفيق جراية "النيابة العمومية بالقطب (الجهاز) القضائي لمكافحة الإرهاب قامت بحفظ قضية التآمر على أمن الدولة وبذلك فإن القضية تعتبر انتهت ولا وجود لها".

وتابع المحامي في تصريحه لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة "الملف منذ البداية كان فارغا ولا يستقيم قانونا".

وسيظل جراية تحت الايقاف لاستمرار التحقيق معه في قضية أخرى تتعلق بتزوير أوراق رسمية.