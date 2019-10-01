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    فلسطين ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي استمرار دعم أونروا

    06:25 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    فلسطين ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي استمرار دعم أونروا

    وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي

    رام الله - (د ب أ):

    رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

    وأكد المالكي في بيان للوزارة أن قرار لجنة الموازنة بالبرلمان الأوروبي باستمرار تقديم الدعم للأونروا يمثل انتصارًا جديدا للدبلوماسية الفلسطينية والتزام القيادة الفلسطينية بحشد الدعم للشعب الفلسطيني.

    وذكر أن "التصويت لصالح استمرار دعم وتقديم مساعدة مالية إضافية لأونروا يمثل تأكيدا على مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة من القضية الفلسطينية".

    وبحسب البيان، أسقطت لجنة الموازنة مقترحا من الحزب الديمقراطي المسيحي يدعو إلى الحجز على نصف المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتهمة الفساد وسوء إدارة المساعدات الدولية للوكالة.

    رياض المالكي منظمة الأونروا الاتحاد الأوروبي فلسطين

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