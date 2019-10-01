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    السعودية: إعادة تشغيل رحلات "قطار الحرمين" السريع خلال 30 يومًا

    05:43 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    السعودية: إعادة تشغيل رحلات "قطار الحرمين" السريع خلال 30 يومًا

    علم السعودية

    القاهرة - مصراوي:

    قال وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، الدكتور نبيل العامودي، إن قطار الحرمين السريع سيعاود تقديم خِدْماته خلال 30 يومًا مستخدمًا محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة سكان محافظة جدة وزوراها، بالإضافة إلى محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.

    وأوضح العامودي، في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن توجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، محمد بن سلمان، في شأن توفير أكفأ وأجود الخِدْمات لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار واضحة وتأتي كأولويّة لدى الجميع، مضيفًا أن هذا واضح وبيّن للجميع من خلال تكاتف مختلف الجهات لاحتواء الحريق في محطة السليمانية.

    وتقدم وزير النقل السعودي بالشكر لجميع من عمل على إخماد الحريق من الدفاع المدني وطيران الأمن والهلال الأحمر والفرق المساندة من أرامكو والقوات الجوية والطيران المدني.

    وكان الوزير يرافقه رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك، استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة في موقع المحطة ظهر يوم الاثنين، للوقوف على حجم الضرر والتأكد من سلامة الجميع.

    يذكر أن المحطة أخليت من الركاب والعاملين بشكل عاجل فور انطلاق أنظمة الإنذار الخاصة بالحريق ظهر الأحد الماضي.

    علم السعودية الشركة السعودية للخطوط الحديدية قطار الحرمين نبيل العامودي

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