  • عاجل:اتحاد الكرة يرد على "كاف" في أزمة الزمالك وجينيراسيون (نص البيان)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    ساركوزي يخفق في تجنب المثول للمحاكمة بقضية تتعلق بحملته الانتخابية

    04:24 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    ساركوزي يخفق في تجنب المثول للمحاكمة بقضية تتعلق بحملته الانتخابية

    نيكولا ساركوزي

    باريس- (د ب أ):

    رفضت محكمة النقض الفرنسية، الثلاثاء، استئنافا مقدما من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي يسعى لتجنب المثول أمام المحكمة على خلفية الانفاق المفرط خلال حملته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.

    وقالت المحكمة إن الاستئناف المقدم من ساركوزي ضد قرار سابق لمحكمة الاستئناف في باريس غير مقبول.

    ويقول المحققون إن حملة ساركوزي أنفقت أكثر من 20 مليون يورو (21.8 مليون دولار) ، متجاوزة الحد الأقصى المسموح به في القانون الفرنسي وهو 22.5 مليون يورو.

    كان ساركوزي، رئيس فرنسا في الفترة من 2007 حتى 2012، خسر الانتخابات حين ذاك لصالح الرئيس السابق فرانسوا أولاند.

    ويتردد أنه يجرى محاكمة ساركوزي في قضية منفصلة، يواجه فيها اتهامات بالفساد وممارسة النفوذ للحصول على معلومات من مسؤول قضائي بارز بشأن قضية حالية.

    في قضية ثالثة، يتم التحقيق رسميا مع ساركوزي للاشتباه في حصوله على أموال من أجل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وقد نفى ساركوزي التهم الموجهة إليه.

    نيكولا ساركوزي فرنسا الدعاية الانتخابية محكمة النقض الفرنسية

    الخبر التالى:

    السعودية تُعلن دعمها للمسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان