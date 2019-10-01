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    استئناف المحادثات بين واشنطن وبيونجيانج السبت المقبل

    04:13 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    استئناف المحادثات بين واشنطن وبيونجيانج السبت المقبل

    الرئيس الامريكي وزعيم كوريا الشمالية

    سول/واشنطن- (د ب أ):

    أعلنت كل من كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي لبيونجيانج خلال الأسبوع المقبل.

    وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس "مسؤولو الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سوف يلتقون خلال الأسبوع المقبل" مؤكدة بذلك تقارير صادرة من كوريا الشمالية .

    ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية عن تشوي سون هوي النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي القول إن الجانبين اتفقا على استئناف محادثاتهما السبت المقبل.

    ولم يعرف بعد مكان انعقاد المباحثات. ورفض الجانب الأمريكي التعليق على المكان أو توقيت إجراء المفاوضات.

    ورحبت الرئاسة في كوريا الجنوبية بهذا الإعلان.

    وأعربت تشوي عن أملها في أن "تعزز المحادثات التطور الإيجابي في العلاقات" بين البلدين.

    وكانت القيادة الشيوعية في بيونج يانج أشارت مؤخرا إلى أنها مستعدة لمحادثات جديدة. إلا أن تشوي ذكرت في بيان الشهر الماضي أن واشنطن بحاجة إلى التقدم بمقترحات جديدة لإقناع بيونج يانج.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اتفقا خلال قمة جمعتهما على الحدود بين الكوريتين أواخر يونيو على عقد مفاوضات على مستوى مجموعات العمل بين البلدين من أجل التوصل إلى تفاصيل اتفاق محتمل.

    وكانت قمة أخرى بين الزعيمين قد عُقدت في فيتنام في فبراير الماضي وانتهت بالفشل، حيث لم يتمكن الجانبان من التوصل إلى توافق بشأن القضية المركزية المتمثلة في نزع السلاح النووي لبيونج يانج.

    كوريا الشمالية الولايات المتحدة بيونجيانج واشنطن البرنامج النووي مورجان أورتاجوس الخارجية الأمريكية

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