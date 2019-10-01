السعودية تجدد تضامنها لجهود مصر في الحرب على الإرهاب

الرياض- أ ش أ:

جدد مجلس الوزراء السعودي تضامن المملكة ومؤازرتها وتأييدها للجهود التي تبذلها مصر في حربها على الإرهاب، والتى كان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء السعودي في قصر السلام بجدة، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وطالب مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي بالوقوف موقفًا موحداً وصلباً لممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني، مشددا على أن النظام الإيراني منذ 40 عاماً لا يعرف سوى التفجير والتدمير والاغتيال.

ومن جانبه، أوضح وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة أن مجلس الوزراء أطلع على تقارير عن مجمل الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية.

وشدد على مضامين كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 في نيويورك، وما اشتملت عليه من دعوة للمجتمع الدولي بالوقوف موقفا موحدا وصلبا لممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني، وتغيير طبيعته وسلوكه بعد أن أصبح من 40 عامًا لا يعرف سوى التفجير والتدمير والاغتيال في العالم أجمع.

وأعرب عن تقديره لتنديد الدول المشاركة واستنكارها للاعتداءات التخريبية على منشأتي النفط في خريص وبقيق التابعتين لشركة (أرامكو)، واعتبارها تهديدا خطيرا على أمن المنطقة والأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية، وتأييدها لجميع التدابير التي تتخذها المملكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لأي عدوان.

ورحّب بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا، مؤكدا أن المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية. كما رحب بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد عدم التسامح مطلقا مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.​