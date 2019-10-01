رئيس أركان الجيش الجزائري: لن نسمح بالعبث بمصير الأمة

الجزائر- (د ب أ):

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الثلاثاء، أن أحرار الجزائر لن يسمحوا بالعبث بمستقبل الأمة.

وقال صالح في تصريحات صحفية اليوم :" سنتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب باسم القانون ، ولن يسمح أحرار الجزائر بالعبث بمصير الأمّة".

وأضاف أن من يحاول عرقلة المسار( مسار الانتخابات) فقد ظلم نفسه لأن الشعب اتخذ قراراه، داعيا كل من يريد قياس حجمه الحقيقي إلى التقدم للشعب والترشح في الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وقال إن "المؤسسة العسكرية لا تتكلم من فراغ، وإنما تتحدث عن معطيات تورط العصابة" ، موضحا أن "هذه العصابة، لا تملك حق التفكير والأطراف التي تحركها هي من تخطط لها".

وتظاهر اليوم آلاف الجزائريين في شوارع قلب العاصمة، منددين بإجراء الانتخابات الرّئاسية "في ظل الظروف غير المشجّعة".

وأكّد المحتجون عدم رفضهم مبدأ الانتخابات في حد ذاتها، معبّرين عن رفضهم المطلق لما وصفوه بـ "إرغام الشّارع على القبول بالرّئاسيات وسط الظروف غير الديمقراطية التي تمر بها البلاد"، رافعين شعار "حرّروا مناضلي الحراك من سجونكم".

واعتبروا أن الإعلام "أصبح خاضعا للسّلطة أكثر من أي وقت مضى"، مردّدين هتافات "حرّروا أقلامكم".