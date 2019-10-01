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    الشرطة الفنلندية تلقى القبض على شخص في مركز تجاري بعد إصابة 3 أشخاص

    01:54 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    الشرطة الفنلندية تلقى القبض على شخص في مركز تجاري بعد إصابة 3 أشخاص

    الشرطة الفنلندية

    هلسنكي- (د ب ا):
    أطلقت قوات الشرطة الفنلندية طلقات نارية وألقت القبض على شخص اليوم الثلاثاء في مركز تجاري، بالقرب من مدنية كوبيو.
    وأشارت التقارير الأولية إلى أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وجرى نقلهم للمستشفى.

    وقالت الشرطة على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن رجال الشرطة أطلقوا النار أثناء عملية الاعتقال، ولكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.
    ووقع الحادث في مركز هيرمان التجاري، على بعد بضعة كيلومترات جنوب مدينة كوبيو. وتقع المدينة على بعد نحو 330 كيلومترا شمال العاصمة هلسنكي.
    وجرى إخلاء المركز التجاري، وتقوم الشرطة حاليا بتفتيشه.
    ونشرت شبكة يو ال أي صورا لسيارات الشرطة وسيارة إسعاف خارج المركز التجاري.

    الشرطة الفنلندية اطلاق نار ضبط شخص مركز تجاري

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