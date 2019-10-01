عبدالعال للحكومة: وقفة شديدة معكم ولن نسمح بتصديركم المشكلات للرئيس

كتب- أحمد علي وميرا ابراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه ستكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة، مضيفا: "لن نترك الشعب ومصالحه بعيدة عن هذه القاعة، ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشكلات لرئيس الجمهورية وعليهم أن يتحملوا المسئولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم كثير".

ودعا علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، ضرورة أن يبادر في تنفيذ كل الأدوات الرقابية، مؤكدا أن التاريخ لن يرحم هذا المجلس إذا ترك التنفيذيين بهذه الصورة.

وقال: هذه الجلسة لإعلان اللحمة الوطنية، والوقوف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية.

من جانبه دعا الدكتور السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، الحكومة إلى مزيد من التعاون مع البرلمان، من أجل تحسين أوضاع المواطنين، مشيرا إلى أن هيئة مكتب البرلمان سيكون لهم لقاء مع رؤساء اللجان النوعية لبحث سبل التعاون على أكمل وجه مع الحكومة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة الأولى للبرلمان في دور الانعقاد الخامس، قائلا: نأمل أن تشهد الأيام المقبلة تعاون مثمر وبشكل أفضل من أجل الصالح العام.

ووجه خلال كلمته التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، وشهداء مصر الأبرار.

ووصف الشريف، البرلمان الحالي بالمجلس التاريخي بحق، قائلا: على مدى أدوار الانعقاد الماضية قدم دوره على أكمل وجه.

من جانبه، وجه سليمان وهدان، الوكيل الثاني للبرلمان، التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية على دورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد.

وقال: شعب مصر يجدد الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال دوره في بناء مصر الحديثة ومواجهة المخططات الإجرامية التي تحاك ضد مصر للنيل من أمنها واستقرارها.

وأشار إلى أن الشعب المصري أثبت للعالم أنه سندا للدولة رغم كل المؤامرات التي كانت تستهدف هدم الوطن.

وقال: لا بد أن يكون دور الانعقاد الخامس انتصارا للشعب وتحقيق مطالبه في الفترة المقبلة.