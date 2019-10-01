الكويت: ندرس تفاصيل "تحالف حماية الملاحة الدولية" قبل الانضمام

الكويت- (د ب أ):

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الثلاثاء أن الكويت ستعلن عن موقفها الرسمي من الانضمام للتحالف الدولي لحماية الملاحة الدولية في منطقة الخليج بعد الانتهاء من دراسة تفاصيل التحالف.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول :"الكويت لم تعلن رسميا الموقف من الانضمام من هذا التحالف، ولكن الممارسات العملية تؤكد أن الكويت ليست بعيدة عن هذا التحالف".

وأوضح أن الكويت شاركت في اجتماعات بشأن إطار التحالف، وأنها ستواصل المشاركة في أي اجتماعات في هذا الإطار.

وكانت دول من بينها السعودية والإمارات أعلنت عزمهما المشاركة في التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج.

وتغطي منطقة عمليات التحالف مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج.

وكان تم اقتراح تشكيل التحالف من جانب أطراف على رأسها الولايات المتحدة في ظل التوترات في المنطقة.