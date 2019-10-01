القضاء الإيراني يحكم بالسجن 5 سنوات على شقيق الرئيس روحاني

القاهرة- (مصراوي):

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي بأن القضاء أصدر الحكم بالسجن 5 سنوات على حسین فریدون شقيق رئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال اسماعيلي في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء في الرد على سؤال حول ملف حسين فريدون شقيق رئيس الجمهورية إن محكمة الاستئناف أصدرت القرار النهائي بالحكم بالسجن بحقه 5 اعوام مخففا من 7 اعوام.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن المحكمة كانت قد ادانته بتهمة استلام رشوة.