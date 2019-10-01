الكويت تستدعي السفير القبرصي لبحث إنهاء قضية كويتيين محتجزين في بلاده

الكويت- (د ب أ):

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ، أن الوزارة ستستدعي السفير القبرصي في البلاد حادجيسافاس شارالامبوس لبحث سبل إنهاء قضية المواطنين الكويتيين المحتجزين في قبرص منذ شهر أغسطس الماضي.

وقال الجارالله ، في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء عقب افتتاحه ندوة جهود الكويت لرعاية كبار السن"، إن السفير الكويتي في قبرص باشر في تحركاته بنفس الاتجاه مع السلطات القبرصية للتأكيد على أهمية اطلاق سراح المحتجزين.

وأكد أنه منذ أن تلقت الخارجية خبر احتجاز المواطنين تحركت السفارة الكويتية في قبرص لمتابعة سير التحقيقات وأوضاع المحتجزين ، قائلا "لم ننقطع على الاطلاق عن التواصل معهم وذويهم لتوفير الضمانات للتحقيق العادل لهم".

وأشار إلى أن السلطات القبرصية أجلت المحاكمة إلى شهر فبراير المقبل، مؤكدا أنه من غير المعقول القبول بتأجيل القضية لهذه المدة.

وأعرب عن أسفه لما حصل من إشكال فيما يتعلق بقضية المواطنين الكويتيين في قبرص، مضيفا أن رصيد العلاقات الكويتية القبرصية "يسمح لنا جميعا باحتواء هذا الموضوع واطلاق سراح المواطنين في القريب".

وكانت السلطات القبرصية قد احتجزت في اغسطس الماضي 10 مواطنين على خلفية شجار مع مجموعة أخرى من جنسية أوروبية.