الهند: باكستان تنتهك وقف إطلاق النار في ولاية "جامو وكشمير"

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت مصادر بوزارة الدفاع الهندية، اليوم الثلاثاء، أن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار على طول خط المراقبة في قطاعي "شاهبور" و"كيرني" بولاية "جامو وكشمير".

وأكد مسئول بالجيش - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية - وقوع قصف باستخدام الأسلحة الصغيرة وقذائف الهاون من الجانب الباكستاني، الأمر الذي دفع القوات الهندية إلى الرد، مشيرًا إلى أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا جراء هذا القصف.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".​