مقتل وإصابة 56 من عناصر "داعش" في عمليات أمنية بأفغانستان

كابول - (أ ش أ):

سقط ما لا يقل عن 50 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بين قتيل ومصاب في عمليات أمنية مستمرة شرق أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 من عناصر داعش سقطوا بين قتيل ومصاب، منذ أن بدأت القوات الأمنية الأفغانية العمليات المشتركة في إقليم ننجارهار.

وأفاد فيلق سيلاب 201، في بيان، بأن 44 من عناصر داعش قتلوا وأصيب 12 آخرون خلال عمليات قوات الأمن الأفغانية حتى الآن.

وأضاف البيان أن قوات الأمن دمرت أيضًا مختلف الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال نفس العمليات.

وأوضح فيلق سيلاب 201 أن قوات الأمن تمكنت حتى الآن من تطهير 90 % من منطقة أشين من عناصر داعش.

ولفت الفيلق العسكري إلى أن قوات الأمن أنشأت أيضًا قاعدتين عسكريتين و11 نقطة تفتيش أمنية لضمان تحسين الأوضاع الأمنية في المنطقة.