هونج كونج تستعد لاحتجاجات مع الاحتفال باليوم الوطني للصين

هونج كونج - (د ب أ):

استعدت هونج كونج صباح اليوم الثلاثاء، لنحو 6 احتجاجات مقررة ضمن الاحتفال باليوم الوطني في البر الرئيسي للصين، رغم حظر الشرطة للمسيرات في أنحاء المدينة.

وبينما رفع مسؤولون العلم الصيني خلال احتفال في الساعات الأولى من الصباح تحت حراسة مشددة من الشرطة، كانت هناك احتجاجات محدودة بالفعل.

وتم إغلاق محطات المترو بشكل استباقي ، بينما أعلنت المراكز التجارية الكبرى، التي كانت نقاط تجمع مهمة للمتظاهرين خلال الأسابيع الـ 17 الماضية، أنها ستغلق أبوابها خلال العطلة.

ويعد اليوم الوطني، الذي يصادف الذكرى السنوية السبعين لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، نقطة اشتعال سياسية في هونج كونج التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء بعضا من الاحتجاجات الأكثر حدة حتى الآن، على الرغم من حقيقة أن الحركة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها إحراج لبكين.

وبدأت الاحتجاجات في هونج كونج يوم 9 يونيو بسبب مشروع قانون يهدف لتسليم المطلوبين للبر الرئيسي للصين.

وسرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى أزمة سياسية مع فشل الرئيسة التنفيذية كاري لام في الاستجابة لمطالب المحتجين حتى مع خروج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع.

وقدمت لام تنازلًا كبيرًا مطلع سبتمبر الماضي عندما سحبت مشروع القانون، إلا أنها لم تسترض الغضب السياسي، حيث يطالب الكثيرون حاليا بلجنة مستقلة للنظر في عنف الشرطة.

وتم اعتقال أكثر من 1700 شخص منذ بدء الاحتجاجات، حسب أرقام الشرطة.

كما أثارت الاحتجاجات دعوات إلى إصلاح مستقل وديمقراطي في بعض أنحاء هونج كونج.

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