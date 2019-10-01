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3.4 مليون أرجنتيني انضموا للفقراء العام الماضي

04:01 ص الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
3.4 مليون أرجنتيني انضموا للفقراء العام الماضي

تعبيرية

بوينس آيرس- (د ب أ):

ذكرت هيئة الإحصاءات الحكومية في الأرجنتين، أن نحو 3.4 مليون مواطن انضموا إلى الفقراء خلال العام الماضي، في الدولة التي تشهد أزمة.

وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الاثنين أن 35.4% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر في 2018، بزيادة قدرها 8.1 نقطة مئوية على العام السابق.

يشار إلى أن الرئيس ماوريسيو ماكري جعل محاربة الفقر أحد أبرز التعهدات الرئيسية في حملته الانتخابية.

وتشهد الأرجنتين التي كانت يوما ما دولة غنية، أزمة اقتصادية ومالية مع تراجع قيمة عملة البيزو. وتجاوز معدل التضخم 50 %.

وكافح ماكري من أجل تحسين سبل عيش الأرجنتينيين العاديين، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخسر الرئاسة أمام منافسيه، ألبرتو فرنانديز والرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، في انتخابات 27 أكتوبر.​

بوينس آيرس الأرجنتين عملة البيزو ألبرتو فرنانديز كريستينا كيرشنر

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