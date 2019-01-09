مقتل 5 جنود بريطانيين في قصف صاروخي لداعش في سوريا

موسكو - (أ ش أ)

لقي 5 جنود بريطانيين مصرعهم في قصف صاروخي شنه تنظيم داعش الإرهابي في سوريا على دير الزور اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن وسائل إعلام محلية ، أن خمسة من العسكريين البريطانيين قتلوا عندما تعرضوا لقصف صاروخي من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي أثناء تواجدهم في قرية الشعف في دير الزور وأصيب عدد أخر بإصابات مختلفة .. وفقا لمصادر محلية.

ووفقا للمصادر المحلية فإن الجنود البريطانيين كانوا ضمن قوات التحالف الدولية العاملين في المنطقة .