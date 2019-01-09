ترامب أنهاه سريعًا.. تفاصيل الاجتماع حول إنهاء الإغلاق الحكومي وجدار المكسيك

القاهرة – مصراوي:

انتهى الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الديمقراطيين في الكونجرس نانسي بيلوسي وتشاك شومر، دون الوصول إلى حول حول إنهاء الإغلاق الحكومي وتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وعقب الاجتماع مباشرة، قال ترامب عبر حسابه على موقع تويتر إن الاجتماع كان مجرد مضيعة للوقت، وذلك بعدما سأل عن إمكانية موافقة الكونجرس على تمويل الجدار الحدودي، فكان الرد بالنفي.

وكتب ترامب: "خرجت للتو من اجتماع مع تشاك ونانسي، مضيعة كاملة للوقت. سألت عما سيحدث في الثلاثين يوما القادمة لو تم إنهاء الإغلاق، هل ستوافقون على تأمين الحدود والتي تتضمن الجدار أو السياج الصلب؟ ردت نانسي (لا). قلت لهم وداعا، لا شيء آخر سيجدي نفعا".

بينما خرج النائبان الديمقراطيان في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بالبيت الأبيض، وقالت رئيسة مجلس النوّاب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الرئيس ترامب لا يتفهم ما يواجهه العمال الفيدراليون بسبب الإغلاق الحكومي.

وأضافت: "يعتقد ربما أن بإمكانهم طلب أموال من والديهم. لكنهم لا يستطيعون".

أما تشاك شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ والنائب الديمقراطي، فصرح بأن الرئيس غادر الاجتماع بعدما سأل عن الموافقة على تمويل الجدار، والاستماع للإجابة بالنفي من نانسي بيلوسي.

وأضاف: "سأل هل توافقون على جداري؟ ردت لا. فاعتدل واقفا وقال إنه لا يوجد ما يمكن مناقشته إذا، ثم غادر".

وكان ترامب حمّل الديمقراطيين المسؤولية عن "الإغلاق الحكومي" الذي يعطل منذ أكثر من أسبوعين نشاط قسم من الإدارات الفيدرالية في الولايات المتحدة، متهما هؤلاء بأنهم "يرفضون تمويل أمن الحدود".

فيما اتهمت بيلوسي ترامب باحتجاز الأمريكيين "رهائن" عبر قرار "الإغلاق الحكومي"، وبعيد خطاب ترامب إلى الأمريكيين والذي اعتبر فيه أن الوضع على الحدود مع المكسيك يمثل "أزمة إنسانية وأمنية متزايدة"، قالت بيلوسي "يجب أن يتوقف الرئيس ترامب عن احتجاز الأمريكيين رهائن ويجب أن يتوقف عن تصعيد الأزمة ويجب أن يعيد فتح الحكومة".