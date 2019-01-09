أكثر الكلمات إنتشاراً

أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

رئيس فنزويلا يحذر من محاولات إسقاط حكومته "بأوامر من واشنطن"

10:46 م الأربعاء 09 يناير 2019
رئيس فنزويلا يحذر من محاولات إسقاط حكومته "بأوامر من واشنطن"

نيكولاس مادورو

كاراكاس - (د ب أ)

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من وجود مخطط للإطاحة بحكومته الاشتراكية.

يأتي ذلك قبل يوم واحد من بدء مادورو فترة ولايته الثانية.

وقال مادورو اليوم الأربعاء، إن " من المفترض أن يكون هناك انقلاب ضد حكومة دستورية أترأسها أنا، وذلك بأوامر من واشنطن".

وأضاف مادورو:" لن نغض الطرف عندما يتم التآمر ضدنا، وعلى من يرعى دائما خطط الإطاحة، أن يعرف أنه سوف ينتهي به المطاف مع القضاء والدستور والسلطة العسكرية والمدنية".

ومن المنتظر أن يؤدي مادورو اليمين الدستورية غدا الخميس. وكان مادورو، الذي شهدت فنزويلا في عهده انخفاضا سريعا في ثرواتها الاقتصادية، قد أُعِيد انتخابه لولاية أخرى مدتها ست سنوات في مايو الماضي، بعد انتخابات تم التنديد بها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و12 دولة على الأقل في أمريكا اللاتينية باعتبارها غير ديمقراطية.

وكانت عدة دول في أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى كندا أعلنت مؤخرا رفضها الاعتراف بمادورو كرئيس شرعي لفنزويلا.

كاراكاس فنزويلا واشنطن نيكولاس مادورو

الخبر التالى:

ترامب أنهاه سريعًا.. تفاصيل الاجتماع حول إنهاء الإغلاق الحكومي وجدار المكسيك
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان